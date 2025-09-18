Ministro Diosdado Cabello informó: Venezuela ha incautado más de 60 toneladas de drogas este año

El ministro de Interior, Justicia y Paz precisó que esta es la mayor cantidad de drogas incautadas desde el año 2010, que son casualmente los seis años comparativos en que el país rompió relaciones con la DEA.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este miércoles que Venezuela «en este momento llevamos capturadas 60 toneladas de droga en distintos operativos» de este año.

«Venezuela, en este momento de este año, ha capturado un total de 60 mil 070 kilogramos de drogas, 60 toneladas de drogas en distintos operativos; y no ha terminado todavía el mes de septiembre; mientras nosotros estamos hablando aquí, estamos en otras operaciones para seguir capturando drogas», expresó durante rueda de prensa este miércoles.

En ese sentido, precisó que esta es la mayor cantidad de drogas incautadas desde el año 2010, que son casualmente los seis años comparativos en que Venezuela rompió relaciones con la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Cabello informó también que las autoridades venezolanas realizaron un operativo en el que incautaron 3.680 kg de cocaína que iban a bordo de una lancha con cuatro tripulantes, que fueron capturados.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión