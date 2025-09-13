Ministro Diosdado Cabello: “El que intente agredir a Venezuela debe prepararse para una guerra de 100 años”

Para el ministro, el principal campo de batalla de los «enemigos de la patria» es el frente psicológico e instó a todos los venezolanos a no tener miedo de defender el país.

Desde el cuartel Abelardo Mérida, en Maracay, estado Aragua, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, lanzó una contundente advertencia a quienes busquen agredir a Venezuela, asegurando que el país será «implacable» y que deberán prepararse para «una guerra de 100 años».

Cabello enfatizó la importancia de la resistencia activa y el entrenamiento constante para la defensa de la nación, siguiendo el legado del Comandante Hugo Chávez.

Resaltó el éxito del Plan Independencia 200, un ejercicio realizado el pasado jueves 11 de septiembre, que calificó de «jornada extraordinaria de respuesta inmediata, con una convocatoria masiva», demostrando que el pueblo está listo para la defensa.

El también ministro subrayó la «perfecta unión popular-militar y policial» para enfrentar lo que considera el principal campo de batalla de los «enemigos de la patria»: el frente psicológico. Cabello instó a no tener miedo a defender el país, sentenciando que «a esa hora se vale todo, menos hacerse el pendejo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión