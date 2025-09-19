Ministro Diosdado Cabello dotó a Cuadrantes de Paz de los 204 Circuitos Comunales del Estado Anzoátegui

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz indicó que un total de 204 motos y 51 patrullas fueron entregadas a los entes responsables para fortalecer la seguridad en las comunidades.

Este viernes, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, realizó una dotación de equipos los 204 Circuitos Comunales de Anzoátegui para fortalecer la seguridad en las comunidades.

Desde la localidad, Cabello indicó que un total de 204 motos y 51 patrullas fueron entregadas a los entes responsables de los cuadrantes de paz.

En ese sentido, detalló que cada Cuadrante de Paz contará con una moto, una unidad de patrulla, un vehículo, una camioneta y un teléfono.

«Vamos a tener al personal, vamos a tener la movilidad, vamos a tener la comunicación y vamos a tener la dotación de armamento de las unidades que estén allí, pero adicionalmente vamos a tener la fuerza más poderosa que es el pueblo», señaló.

Instó a que esas camionetas y motos se utilicen para la seguridad de la comunidades de los Circuitos Comunales y no para otras actividades.



Asimismo, el alto funcionario hizo un llamado a la población a llamar al 911 para activar los protocolos correspondientes ante cualquier situación que presenten los ciudadanos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión