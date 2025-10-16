Ministro Diosdado Cabello denunció que «no hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA»

El líder de la tolda roja dijo de forma irónica que «tenemos que darle gracias a Estados Unidos porque ha anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela».

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que «no hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA».

Las declaraciones de Cabello responden a que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara a la Agencia Central de Inteligencia realizar operaciones en territorio venezolano.

«¡Imagínense ustedes! Comenzará a operar formalmente, por primera vez (…) ellos nunca han operado acá», dijo de forma irónica el también secretario general del PSUV durante su programa «Con el Mazo Dando».

«Pero nosotros hoy tenemos que darle gracias a Estados Unidos porque ha anunciado formalmente que la CIA va a comenzar a operar en Venezuela y en América Latina, formalmente lo han dicho, van a enviarlo, por primera vez», expuso.

En este sentido, el líder oficialista instó a que las naciones del continente sean consultadas sobre las actuaciones «injerencistas, terroristas y golpistas» de la CIA.

“Nunca habían operado aquí en América Latina, nunca (…) Pregúntenle a los pueblos del mundo y de América en qué piensan cuando hablan así, porque no hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA a o asesinato de líderes de esos pueblos propiciado por la CIA, desclasificado”, sentenció.

Asimismo, recordó el ataque norteamericano contra Salvador Allende.

Finalmente, Diosdado Cabello aseveró que Venezuela no venderá su conciencia pese a los intentos que ha realizado Estados Unidos.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión