Ministro Diosdado Cabello aseguró que todo el que ponga un pie en el país sin autorización se le responderá con fuerza: «hasta que los echemos»

El ministro de Justicia y Paz ratificó que la población venezolana está decidida a ser libre y por ello se han sumado ciudadanos de diferentes sectores políticos para la defensa de la soberanía nacional.

El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ratificó que todo el que ponga un pie en Venezuela sin autorización se le responderá con fuerza, esto durante el inicio de los ejercicios de la «Operación Independencia 200», que se desarrolla en los estados Anzoátegui, Bolívar y Monagas.

Durante su discurso, Cabello resaltó que han recibido una respuesta inmediata por parte de los venezolanos, precisando que para la defensa del país se han sumado ciudadanos de diferentes sectores políticos. «Dentro de la responsabilidad que tenemos cada uno de los venezolanos y las venezolanas, ha asumido la defensa integral de la nación en dos lineas fundamentales que dibujan la ruta, resistencia activa prolongada».

Además, destacó que la cantidad de venezolanos que calificó como «vendepatria», es mínima, ya que según las encuestas realizadas el 93% rechaza cualquier agresión contra el país. «Si usted revisa la historia de Venezuela, son los mismo de hace bastante tiempo, las mismas familias que desde la Cuarta República y antes se chuparon al Estado venezolano».

El también ministro de Justicia y Paz, aseveró que la población está decidida a ser libre, «quien ponga un pie en nuestra patria debe saber que la respuesta va a ser hasta que los echemos, hasta que los derrotemos».

Por otra parte, alertó sobre la guerra mediática y psicológica que busca el gobierno estadounidense para generar caos y zozobra en la población. «Publican que atacaron las playas de la calle Junín en Maturín, y Maturín no tiene playa. Eso es perversión mediática», dijo.

Finalmente instó a todos los venezolanos a mantener la calma y los «nervios de acero» bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. «Tenemos un jefe de Estado con experiencia extraordinaria, que ha sabido manejar todo con pulso firme. Hoy estamos victoriosos y seguiremos en victoria», sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión