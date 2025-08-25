Ministro Diosdado Cabello aseguró que se han destruido más de 400 aeronaves del narcotráfico y un número importante de pistas clandestinas

El ministro de Interior, Justicia y Paz señaló que los efectivos militares y policiales han destruido también un número importante de pistas clandestinas, utilizando todos los medios e instrumentos posibles para esta operación.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que más de 400 aeronaves utilizadas por organizaciones narcotraficantes, para el trasiego de estupefacientes, han sido inutilizadas por la autoridades venezolanas.

Leer También: FANB frustra cinco intentos de instalación de campamentos de narcotráfico en Venezuela

«Una vez detectamos estas aeronaves, los aviones que resguardan nuestro cielo despegan y comienzan a hacer las advertencias correspondientes a quien viole nuestro espacio aéreo. Quien hace caso se le lleva hasta una pista de aterrizaje, cuando no hacen caso nosotros actuamos», explicó Cabello durante una rueda de prensa ofrecida este lunes.

En ese sentido, Cabello señaló que los efectivos militares y policiales han destruido un número importante de pistas clandestinas, utilizando todos los medios e instrumentos que se tengan a la mano para llevar a cabo esta operación.

Resaltó que, en muchas ocasiones, por lo intrincado del terreno en donde se encuentran estas pistas, es necesario inutilizarlas usando «pico y pala» o lanzando explosivos desde el aire.

Asimismo, destacó que «los explosivos que han sido decomisados, en los últimos días a agrupaciones delictivas y terroristas comenzarán a ser utilizados para la destrucción de las estructuras logísticas de los narcotraficantes».

Además, señaló que como parte de estas acciones contra el narcotráfico, también se han destruido lanchas, «narco submarinos» y astilleros.

«Siempre salen los defensores de los narcotraficantes, de las narcobandas. Se estrellan con la realidad de la actuación de nuestra Fuerza Armada, de nuestras fuerzas policiales y de nuestro Poder Popular organizado», destacó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión