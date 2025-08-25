Ministro Diosdado Cabello anunció la activación de la Zona de Paz Número 1 entre los Estados Zulia y Táchira

El Ministro de Interior, Justicia y Paz informó que para esta iniciativa contarán con la movilización de 15 mil funcionarios, además de todos los medios logísticos necesarios, para garantizar el resguardos de «nuestras fronteras».

El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó activar la Zona de Paz Número 1, que abarca Zulia y Táchira, con el esfuerzo especial de 15.000 mil hombres, en una primera fase».

Durante una rueda de prensa, Cabello destacó que «este despliegue ya está comenzando con el esfuerzo especial de tropas, aviación y drones (…) para el resguardo de nuestras fronteras, garantizar la seguridad, combatir las narcobandas y resguardar la soberanía de la patria junto al pueblo».

En ese contexto, Cabello pidió al Gobierno colombiano que «haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje y desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona fronteriza».

Informó, además, sobre el desarrollo de otras Zonas de Paz Nº 2 y 3, «las cuales cubrirán del lado venezolano todo lo que es frontera con nuestra hermana Colombia».

De igual forma, destacó la participación de las unidades de atención y combate, conocidas como URRA, a lo largo y ancho del territorio para la defensa de la paz.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión