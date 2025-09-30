Ministro Diosdado Cabello anunció el aumento de 27 a 112 cuadrantes de paz en el Estado Yaracuy

El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz dijo que cada cuadrante contará con el apoyo de la Milicia Bolivariana para trabajar de manera conjunta con los cuerpos de seguridad; y un grupo comunitario destinado a la atención primaria.

Este martes, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que los cuadrantes de paz en el estado de Yaracuy fueron transformados con la incorporación de los circuitos comunales. Esta medida busca garantizar la tranquilidad de la población y promover la convivencia segura de niñas, niños, jóvenes y visitantes en todo el estado.

Leer También: Jefe de Estado Nicolás Maduro destacó participación del presidente de Colombia Gustavo Petro en la ONU por su llamado a “una nueva humanidad”

«En cada circuito comunal debe haber un cuadrante de paz. Estamos pasando de 27 a 112», informó Cabello desde San Felipe al precisar que cada cuadrante contará con una unidad comunal de la Milicia Bolivariana asignada para trabajar de manera conjunta con los cuerpos de seguridad; un grupo comunitario destinado a la atención primaria de protección civil y a la organización popular ante eventualidades.

«De acuerdo a lo que hemos venido trabajando y a las instrucciones del presidente (Nicolás Maduro), cada cuadrante de paz va a tener una unidad comunal de la milicia», dijo.

El ministro sumó que se están preparando ante cualquier intento de agresión.

«Porque algunos dirán, no, bueno, yo vivo en San Felipe y si llueve no pasa nada. Ajá, y los que viven en los pueblos cerca de los ríos. Y además nosotros debemos estar preparados, que es el punto final de todo lo que estamos haciendo, preparados ante cualquier intento de agresión que se haga contra nuestro país», agregó.

Además, se realizó una dotación de un vehículo tipo moto y una patrulla tipo camioneta por cada cuatro circuitos comunales.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, enfatizó que esta multiplicación de cuadrantes “redundará en tranquilidad para cualquier ciudadano que venga a Yaracuy por la razón que sea”, y subrayó que la presencia de unidades policiales, militares y de vecindario asegura el cumplimiento de la Constitución en materia de seguridad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión