Ministro Diosdado Cabello anuncia incautación de material explosivo vinculado con MCM y EEUU. en galpones de Maturín, Estado Monagas

Dentro de los contenedores encontraron cajas con carga hueca, cordones detonantes, cargas explosivas secundarias, detonadores eléctricos, teléfonos celulares y combustibles de distinto tipo.

Este sábado desde la zona industrial en Maturín, estado Monagas, el Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello , anunció la incautación de contenedores con cargas explosivas vinculadas a María Corina Machado y al gobierno de Estados Unidos para generar daños a la población. Desde los galpones ubicados en la avenida

Desde los galpones ubicados en la avenida Alirio Ugarte Pelayo de la entidad, Cabello informó que las autoridades de seguridad recibieron un llamado: » Nos avisaron desde Maturin que había encontrado un material extraño desde unos galpones», dijo.

Asimismo, el también ministro de Interior, Justicia y Paz especificó que «hasta ahora van 8 personas detenidas y estamos en la búsqueda de 10 o 12 más que son señalados por los organismos de investigación».

En ese sentido, realizó un recorrido cuidadoso por los galpones enseñando los materiales que se encontraban en el lugar. Entre ellos:

– Cajas con carga hueca

– Cordones detonantes

– Cargas explosivas secundarias

– Detonadores eléctricos

– Teléfonos celulares

– Combustibles de distinto tipo

«Quiero alertar al pueblo de Venezuela por lo peligroso y nocivo que este material puede ser para el país. Saben que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político de Venezuela. Con la señora María Machado , nada de esto ocurre de manera espontánea. Es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela», advirtió Cabello.

El Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana reveló durante la intervención que fueron encontradas 1.137 cajas de cargas huecas de distintos tipos , para un total de 54.000 unidades de las mismas.

«Pueden decir lo que quieren pero esto sin dudas, por los círculos de las personas detenidas, iba a ser utilizado para hacerle daño a nuestro pueblo. Nosotros estamos empeñados en atacar a todos estos grupos que quieren generar violencia en nuestro país», manifestó al respecto.

«Si el golpe que dimos en Plaza Venezuela fue un golpe terrible a las narco bandas, aquí creo que se multiplica por 20 o por 30», dijo en referencia a la «cantidad alarmante» de explosivos encontrados en dicha zona de la entidad.

También informó que no descartan que en las cajas haya dinamita, C4 y otros elementos explosivos.

Además se explicó la función del material encontrado individualmente y en conjunto. «Los detonadores eléctricos son los que se usan para conectar las explosiones a los celulares y dispositivos». «Las cargas secundarias son usadas con los cordones detonantes lo que ocasiona una explosión multiplicada por 10, por 15», señaló.

«Estos son elementos clave para un terrorista, es oro puro» , sentenció Cabello.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión