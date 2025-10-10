Ministro Diosdado Cabello: Ante cualquier agresión contra nuestro país las armas de la República estarán en manos del Pueblo

El ministro de Interior, Justicia y Paz resaltó que los ejercicios de despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral tienen que servir para el chequeo de las acciones de comando, control y comunicaciones.
Las armas de la Patria, que siempre están bajo custodia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ahora están en manos de nuestro pueblo para que todos los hombres y mujeres de Venezuela puedan dar un paso al frente en caso de una agresión contra nuestro país, señaló el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.
Durante la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en los estados Aragua, Falcón y Zulia, Cabello destacó que estas acciones responden a lo establecido en la Constitución, en donde se habla de la corresponsabilidad de todos los venezolanos en la defensa de nuestro territorio y soberanía.
En este sentido, resaltó que los ejercicios de despliegue de los ODDI tienen que servir para el chequeo de las acciones de comando, control y comunicaciones. «El presidente de la República ha dado líneas claras de resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente», enfatizó.
Hender «Vivo» González
Con información de Globovisión