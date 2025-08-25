Ministro Diosdado Cabello advirtió: «El que intente pasar drogas por Venezuela, sabe que daremos una respuesta contundente”

El ministro del Interior calificó de hipócrita la supuesta lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos al apostar fuerzas militares en el Caribe por donde supuestamente sale el 5%. «Se les caen sus argumentos».

«Tenemos un despliegue en varios puntos del país», aseguró este lunes el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, al advertir a quienes quieran radicarse con el tema del narcotráfico en Venezuela.

«Hemos decomisado una cantidad de drogas extraordinaria este año, una cantidad que supera cualquier cálculo (…) El que intente pasar drogas por Venezuela sabe que daremos una respuesta contundente», comentó el también ministro de Interior, Justicia y Paz en una rueda de prensa en la que ofreció un amplio balance sobre las acciones del Gobierno nacional en la lucha contra las narcobandas.

En este contexto, citó el informe de la Oficina para el Control de Drogas de las Naciones Unidas en el que se imprime que Venezuela no es un país productor de drogas. «Lo dice el informe de la ONU», fijó.

Extendió que «Venezuela es un país libre de cultivos, lo que significa que no cultivamos ningún tipo de drogas, y también dice que es un país libre de laboratorios, es decir, no procesamos ningún cultivo de drogas para convertirlo en lo que consumen los viciosos del mundo», señaló.

Añadió que el informe refleja además que el tráfico por Venezuela es extremadamente limitado.

Según el informe, Colombia produce mil 670 toneladas de cocaína y 450 toneladas de marihuana para un aproximado de 2.120 toneladas de drogas. «El 87% (mil 845 toneladas) de esa droga tiene salida por el Pacífico, es decir, sale por Colombia, Ecuador y Perú», explicó.

Mientras tanto, «un 8% (169 toneladas) sale por el Caribe colombiano (La Guajira); solo un 5% intenta salir por el Caribe venezolano», puntualizó al insistir que la DEA (Administración de Control de Drogas) es el mayor cartel de drogas en el mundo. «Aquí combatimos la droga de raíz, no de manera eventual o coyuntural para tapar las cosas».

Cabello cuestionó a los Gobiernos de Ecuador y Perú. «¿Por qué esos gobiernos son tan permisivos con el tema de la droga? Parece que quieren facilitar la salida de las drogas, por eso la insistencia del cambio de régimen en Venezuela, porque sería el paraíso para quienes hacen negocios con el narcotráfico».

Por otra parte, calificó de hipócrita la supuesta lucha contra el flagelo del narcotráfico de Estados Unidos al apostar fuerzas militares en el Caribe, una zona donde solo transita el 5% de la droga que sale de Colombia, mientras el 87% tiene salida por el Pacífico, donde no hay despliegue de flotas antinarcóticos.

«Curiosamente, lo despliegan y están preocupados por donde supuestamente sale el 5%. Hipócritas se les caen sus argumento. Nada de eso nos va a detener a nosotros. Por aquí garantizan al contrario garantizan la salida de la droga para los Estados Unidos la DEA las bases militares en Estados Unidos en Colombia garantizan la salida de la droga», apuntó.

