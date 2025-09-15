Ministro Diosdado Cabello: «A la hora de defender la patria, se vale todo, menos hacerse el pendejo»

El ministro de Interior advirtió que «Venezuela defenderá su independencia contra quien sea, cuando sea y como sea. No hay nada como la patria, y no nos haremos los desentendidos ante las agresiones».

El Secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que Venezuela es un país en paz que trabaja para preservar la tranquilidad de su pueblo. «Luchamos por nuestra independencia, soberanía y por la paz de América. Nos asedian con argumentos falsos, pero aquí hay un presidente electo por todos los venezolanos, Nicolás Maduro Moros, y lo respaldamos» .

«Venezuela defenderá su independencia contra quien sea, cuando sea y como sea. No hay nada como la patria, y no nos haremos los desentendidos ante las agresiones» . Criticó la «arrogancia imperial» de Estados Unidos y denunció que las acusaciones contra Venezuela, como la de ser un «cartel de la droga», son supuestos falsos y negados por instancias internacionales .

«Con la independencia, con la soberanía y su preservación de Venezuela, se juega la independencia, la soberanía de todo el Caribe y América. De todo el Caribe y América. Por eso es que nos atacan, por eso es que nos quieren invadir, asediar. Y nosotros estamos prestos y listos, un pueblo decidido a preservar nuestra independencia y nuestra soberanía en el marco de la constitución y la ley», aseveró.