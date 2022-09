Ministro del Deporte Mervin Maldonado al presidente de Chile: «Nuestros atletas merecen respeto»

En rueda de prensa ofrecida este jueves en el salón “Francisco Morochito Rodríguez” del IND, el vicepresidente Sectorial del Socialismo Social territorial y ministro para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, elevó su voz de protesta debido a la imposibilidad del otorgamiento por parte de Chile de las visas a la delegación venezolano que asistiría al Campeonato Suramericano y Clasificatorio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Con todo respeto, correspondiente señor presidente, Gabriel Boric, esta es la cara de nuestros atletas, de nuestra delegación que fue invitada por su Federación Chilena de Voleibol a participar en este Campeonato Suramericano clasificatorio a los Juegos Panamericanos que serán en Santiago 2023 y que merecen todo el respeto”, expresó el dirigente.

El ministro Maldonado estuvo acompañado por la presidenta de la Federación Venezolana de Voleibol, Judith Rodríguez, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, del IND, Ninoska Clocier y parte de la selección nacional de Voleibol Masculino.

Explicó que desde el día 15 de agosto se iniciaron las gestiones para obtener el visado. “Hemos estado en un trabajo intenso desde el primer momento que se hizo la convocatoria a la participación de este evento en Chile, donde se han cumplido todas las fases desde lo técnico deportivo con la preparación de los muchachos en Venezuela, desde lo logístico con la preparación de los elementos que permitiera la preparación en este campeonato y por su puesto en este caso muy especial, como lo consta en las comunicaciones propias realizadas por nuestra de Dirección de Internacionales del Ministerio de Juventud y Deporte, por nuestra Cancillería”, agregó el ministro Maldonado.

Destacó que es conocido por todos que cuando una organización deportiva convoca como sede la realización de un evento internacional asume la responsabilidad con el organizador de garantizar los trámites necesarios del país sede para la participación de las diferentes delegaciones.

Maldonado exigió respeto para los atletas, entrenadores y para la delegación. “El deporte no puede ser tratado de esta forma, no se puede mancillar la honorabilidad de nuestras delegaciones deportivas. Hoy es un día lamentable para el deporte en el mundo, expresó.

El ministro señaló que caso como este se ha venido presentando. “Queremos resaltar que no ha sido el único hecho, últimamente contra el deporte venezolano se ha visto casos similares, como el de Alejandra Benítez, a quien le negaron la visa para participar en el Grand Prix de sable de Montreal del 2020 que formaba parte del ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También informó el gobierno sobre la negación de visado al equipo que representaría a Venezuela en el Latinoamericano de Pequeñas Ligas, así como a la selección nacional de sambo para el Panamericano de Costa Rica, al Panamericano de canotaje en Panamá, entre otros. “Vemos una cierta tendencia de agrupamiento de esos países contra Venezuela, contra el deporte, nuestros atletas y delegaciones”, indicó.

Por último Mervin Maldonado denunció estas acciones que llamó “discriminatorias y xenofóbicas contra quienes son para nosotros el mayor orgullo que tenemos los venezolanos, nuestros atletas, entrenadores, nuestras delegaciones, glorias deportivas. Ellos son nuestros principales embajadores que van por el mundo llevando el tricolor bien en alto”.

Por su parte, la presidenta de la FVV, Judith Rodrìguez, dijo que la junta directiva de la entidad, así como los jugadores están muy sentidos por esta situación. Nunca pensamos que no íbamos a ir a esta competencia, nosotros hicimos las gestiones de logística y visado con suficiente tiempo. Me extraña mucho que la Confederación Suramericana y la Federación Chilena no hayan respondido al comunicado enviado.

