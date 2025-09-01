Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López tachó de «falso positivo» la denuncia de Guyana sobre ataque armado desde Venezuela

El ministro de Defensa alertó que «hay que tener mucho cuidado, así como también con el Gobierno de Trinidad y Tobago, que dijo que prestaría su territorio a Estados Unidos para atacar lo que ellos llaman el Cártel de los Soles».

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tachó este lunes de «falso positivo» la denuncia de Guyana sobre ataque armado desde Venezuela. «Debemos tener cuidado con los falsos positivos, los fakes de las mafias guyanesas y trinitarias; por allí intentan crear un frente de guerra», aseveró.Durante su alocución, Padrino resaltó que «Venezuela nunca había tenido tanta presencia militar en esa línea de facto, que nos comunica con el territorio usurpado por Guyana, territorio nuestro, territorio explotado groseramente, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, que es la columna de la diatriba que tenemos con respecto al territorio de la Guayana Esequiba».

«Hay que tener mucho cuidado, así como también con el Gobierno de Trinidad y Tobago, que dijo que prestaría su territorio a Estados Unidos para atacar lo que ellos llaman el Cártel de los Soles», alertó.

En ese sentido, explicó que «bien lo decían los ingleses mismos, que Trinidad y Tobago no solo servirían para defender las colonias inglesas en el Caribe, sino para atacar a Venezuela».

Asimismo, señaló que «Trinidad es una posición estratégica para atacar a Venezuela, para meterse por la desembocadura del Orinoco y atacar al país».

Además, cuestionó el «pronunciamiento, estéril, inútil, vasallo de estos Gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperio norteamericano, leyendo un comunicado, redactado desde Washington y haciendo pasar pena a los pueblos».

«La historia no va a perdonar eso, va a pasar factura a esas oligarquías, gobiernos genuflexos», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión