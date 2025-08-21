Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: La FANB defenderá cada centímetro de nuestro territorio Nacional

El ministro para la Defensa del país señaló que «ellos (el Gobierno estadounidense) saben de qué estamos hechos nosotros y por eso nos quieren quitar del medio y forzar cambios en Venezuela».

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió al Gobierno estadounidense que «defenderemos cada centímetro de nuestras tierras y de nuestros espacios marítimos y aéreos».

Leer También: El presidente del Parlamento Jorge Rodríguez: Venezuela lidera la lucha continental contra el narcotráfico

A través de su cuenta de Instagram, Padrino cuestionó que «este nauseabundo (Marco Rubio) ha dicho que en los cuarteles nuestros almacenan drogas, hasta allá llegó el putrefacto pensamiento y el odio del jefe del Departamento de los Estados Unidos».

Asimismo, señaló que en las últimas semanas ha tenido reuniones con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde ha percibido el espíritu por la defensa del país.

«Ellos saben de qué estamos hechos nosotros y por eso nos quieren quitar del medio y forzar cambios en Venezuela y destruir la Constitución, para que obedezcan los intereses del imperio, teniendo nosotros la mayor reserva del petróleo», sentenció.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión