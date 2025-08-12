Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López informó: FANB despliega Escudo Bolivariano en todo el país para garantizar la paz

Las Unidades de Reacción Rápida de Combate (Urras), del componente castrense, actuarán de forma inmediata ante diversas situaciones como operaciones militares, seguridad ciudadana y respuesta ante desastres naturales.

Como parte de la lucha contra las bandas criminales, el narcotráfico, el terrorismo y en garantía de la paz y la integridad territorial, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantendrá desplegada en todo el país con la operación “Escudo Bolivariano”, informó el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López.

El despliegue será permanente en operativos diarios, completó el presidente Nicolás Maduro luego del anuncio de Padrino López durante su intervención en el programa presidencial «Con Maduro+».

Maduro, como comandante en jefe de la FANB, encargó a las Unidades de Reacción Rápida de Combate (Urras) del componente castrense para actuar de forma inmediata ante diversas situaciones, como operaciones militares, seguridad ciudadana y respuesta ante desastres naturales.

Mientras tanto, el también ministro para la Defensa recordó que la guerra sobre Venezuela es un fenómeno que trasciende los conceptos tradicionales y va más allá de los combates por tierra, cielo y mar.

“Y esos nuevos frentes que el conflicto nos ha enseñado mucho, en estos últimos años, y hemos tenido un gran aprendizaje sobre el fenómeno de la guerra y todas las modalidades de la cuarta y quinta generación, que se están estudiando y que están en discusión”.

Por su parte, el comandante Estratégico Operacional (CEOFANB) G/J Domingo Hernández Lárez, enfatizó el rechazo de la FANB ante las amenazas proferidas por Estados Unidos y su fiscal general Pamela Bondi. “Han sido ultrajados los nombres y nuestro honor militar, de todos los venezolanos, de la FANB, al pedir –‘al estilo western norteamericano, de Hollywood’– una recompensa”, expresó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión