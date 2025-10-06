Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: FANB ratifica su compromiso en defensa de la independencia e integridad territorial

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró que «somos una zona de paz, libre de violencia, libre de guerra, libre de armas nucleares, ese es el espíritu que se respira en Latinoamérica y el Caribe».

Este lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ocupa de su misión constitucional de garantizar la independencia nacional y preservar la integridad del territorio.

Leer También: Diosdado Cabello: Operación de falsa bandera es un desespero de los extremistas para seguir recibiendo dinero

A través de un video publicado en sus redes sociales, Padrino destacó el espíritu y la disposición combativa de la FANB, «para salir adelante y enfrentar los problemas y cumplir siempre la misión sin pretextos, ni excusas».

«Estamos en ofensiva permanente, con una iniciativa de siempre delante, aquí no hay posturas defensivas, sino una postura patriótica que sale adelante todos los días, con estrategias coherentes, para defender a nuestra amada Patria», apuntó.

Además, reiteró que «somos una zona de paz, libre de violencia, libre de guerra, libre de armas nucleares, ese es el espíritu que se respira en Latinoamérica y el Caribe».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión