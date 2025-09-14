Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: FANB activó 96 polígonos de tiro en jornada nacional de integración cívico-militar

La jornada movilizó a cientos de milicianos y alistados, así como a cuerpos combatientes, reserva militar y policías nacionales y municipales en todo el país, indicó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Este domingo 14 de septiembre, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció un balance del despliegue nacional del plan «El Pueblo va a los Cuarteles», iniciativa anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado viernes y ejecutada durante el fin de semana en todo el país.

La jornada movilizó a cientos de milicianos, milicianas, alistados y alistadas, así como a cuerpos combatientes, reserva militar y policías nacionales y municipales, en un ejercicio de integración cívico-militar que se desarrolló en 96 polígonos de tiro real distribuidos en el territorio nacional.

«Fueron 312 unidades tácticas y superiores de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay muchas más unidades, por supuesto. Esto lo vamos a ir ampliando», señaló Padrino López, destacando la magnitud operativa del plan.

Más allá del componente militar, el ministro subrayó la participación activa del pueblo venezolano, que acudió a los cuarteles en respuesta al llamado presidencial. «No solamente los milicianos, que ya tienen un entrenamiento militar (…) El pueblo se acercó”, afirmó, reconociendo el compromiso ciudadano con la defensa integral de la nación.

Los cuerpos combatientes de los cuarteles también tuvieron protagonismo en la jornada, con énfasis en su doble rol: garantizar la continuidad productiva y asumir la defensa directa de sus espacios laborales. «Les toca defender con sus fusiles sus fábricas, sus instalaciones y sus industrias», expresó el titular castrense.

La consigna que resume el espíritu del plan «El pueblo va al cuartel y el cuartel va al pueblo» refleja la intención de fortalecer el vínculo entre la FANB y la sociedad civil, en un contexto de corresponsabilidad estratégica para la soberanía nacional.

