Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: EEUU. intenta fabricar una mentira para imponer un relato criminal

El alto funcionario reiteró la instrucción del presidente Nicolás Maduro, quien ha ordenado «acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar el territorio de bandas criminales y terrorismo».

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este miércoles que el imperialismo norteamericano intenta crear retóricas que posicionan al país como un estado criminal.

Leer También: Ministro de la Defensa: Venezuela se moviliza por la producción y defensa nacional

«Es lo que intenta hacer el imperialismo norteamericano con nosotros, contra el pueblo de Venezuela. Crear una mentira que tiene patas muy cortas, e imponernos un relato criminal y posicionarlo en todo el mundo, que se pretenda creer que el Estado venezolano funciona como un narcoestado», expresó.

El alto funcionario también reiteró la instrucción del presidente Nicolás Maduro, quien ha ordenado «acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar el territorio de bandas criminales y terrorismo».

No obstante, el también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, enfatizó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre las recientes operaciones de la FANB, afirmando: «Yo le he dicho al pueblo de Venezuela que vamos a mantener informado de todo lo que hacemos porque si algo tenemos que criticarnos o autocriticarnos es nuestra capacidad de comunicación con el pueblo».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión