Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López: EEUU. al amenazar a Venezuela también desafía a toda Latinoamérica

El ministro para la Defensa afirmó que «como tenemos coherencia y estrategia, hemos salido victoriosos en la lucha contra el narcotráfico».

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló este miércoles que las amenazas por parte del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela «también desafían a todo el Caribe, a toda Latinoamérica».

Durante el marco del inicio de la maniobra de campaña «Caribe Soberano 200», que se desarrolla en el archipiélago La Orchila, Padrino aseguró que «como tenemos coherencia y estrategia, hemos salido victoriosos», en referencia a las amenazas del Gobierno estadounidense con el despliegue militar en el mar Caribe.

«El narcotráfico se combate con inteligencia. Sin capítulos escondidos, sin cartas escondidas bajo la manga. (…) Como tenemos coherencia y estrategia, hemos salido victoriosos en la lucha contra el narcotráfico», afirmó Padrino.

Finalmente, Padrino comentó que «nosotros estamos en nuestra posición de la defensa, de cara al Caribe, para que nuestros pescadores tengan confianza, para el óptimo desarrollo del sector hidrocarburo también».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión