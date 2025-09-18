Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López destacó: Venezuela eleva su «apresto operacional de cara al Caribe»

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas y navales, en el marco de la campaña «Caribe Soberano 200» que se desarrolla en el mar territorial del país.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó este jueves que Venezuela eleva el «apresto operacional de cara al Caribe«, en medio de las hostilidades de EE.UU. en la región.

«[Estamos] preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela«, dijo Padrino en un video compartido en sus redes sociales.

En esas imágenes, el ministro mostró el despliegue de maniobras terrestres, aéreas y navales, en el marco de la campaña «Caribe Soberano 200» que se desarrolla en la isla de La Orchila y en las aguas jurisdiccionales venezolanas.

«Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe», sostuvo Padrino, quien compartió la publicación con el siguiente mensaje: «Los soldados y soldadas de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) demostrando una vez más que esta Patria tiene quien la defienda. ¡Vamos!».

Padrino enfatizó que estos ejercicios constituyen una respuesta ante la «voz amenazante, vulgar» de Washington contra el pueblo y las autoridades venezolanas.

