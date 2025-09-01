Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López destaca aumento de 15.000 efectivos de seguridad para reforzar la Zona Binacional N°1

El alto funcionario explicó que el objetivo de dicho plan estratégico es «crear condiciones para el desarrollo nacional de los dos países (Venezuela y Colombia)».

El ministro para la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López, anunció este sábado 31 de agosto que 15.000 efectivos de seguridad se suman en la Zona Binacional N°1 para el resguardo de las fronteras y continuar con la lucha contra el narcotráfico.

Durante el balance ofrecido por Padrino sobre las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, agregó que estos nuevos efectivos acompañarán a los 10.380 que se desplegaron el pasado fin de semana.

El alto funcionario explicó que el objetivo de dicho plan estratégico es «crear condiciones para el desarrollo nacional de los dos países (Venezuela y Colombia)».

Además, reconoció el trabajo de la FANB en la zona fronteriza con el país hermano, ya que, se han destruido 21 campamentos y 36 estructuras de carácter logístico utilizados para operaciones ilícitas. A su vez, precisó que hasta este fin de semana fueron destruídos 7 astilleros en todo el territorio nacional y que la cifra de droga incautada ascendió a 55.818 kilos.

«Es decir, ha habido un proceso de incautación progresiva de la droga en el territorio; la lucha contra el narcotráfico está dando resultado», aseguró Padrino, recordando también que para acabar con todas las actividades ilegales se necesitan «programas coherentes y no con el despliegue de destructores en el mar Caribe».

Finalmente, ratificó el esfuerzo y compromiso de Venezuela con mantener la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales.

Hender «#Vivo» González

Con información de Globovisión