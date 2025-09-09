Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López denunció «falso positivo» con helicóptero para justificar una agresión militar de EEUU.

El alto oficial castrense señala que detrás de esta operación psicológica se encuentran el secretario de Estado Marco Rubio y Mauricio Clever-Carone, quienes buscan generar desestabilización y zozobra.

Este martes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió de una campaña de desinformación por parte de sectores de la ultraderecha, al estilo del Golfo de Tonkín (1964), para crear un «falso positivo» que justifique una agresión a Venezuela.

Leer También: Entrevista a RT: Presidente Nicolás Maduro denuncia que la gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar contra Venezuela

En un comunicado difundido en las plataformas digitales del también vicepresidente sectorial de Soberanía Política y Paz, señala que en esta ocasión estos actores extremistas han difundido información falsa sobre la presencia de un helicóptero estadounidense sobre territorio insular venezolano, «lo que comporta la posibilidad de que las mismas fuerzas militares norteamericanas pudieran infligir daños a la precitada aeronave para fabricar un incidente que jusifique una escalada contra el país», señala el documento.

En este sentido, el alto oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) califica la maniobra como una operación psicológica diseñada para justificar una escalada contra Venezuela cuando en realidad se pretende forzar un cambio de régimen y arrastrar a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias.

«Rechazamos categóricamente estas acciones belicistas y de guerra cognitiva orquestadas desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, señalando directamente al senador Marco Rubio y al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Mauricio Claver-Carone como responsables de fomentar la desestabilización y la zozobra en la población», imprime la misiva.

A continuación, comunicado íntegro:

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión