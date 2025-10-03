Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López confirma fallecimiento de dos militares tras accidente aéreo en el Estado Aragua

El ministro de Defensa informó que se activó la «Junta Investigadora de Accidentes Aéreos» para iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar «las posibles causas del siniestro».

El Ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, informó este viernes sobre el trágico accidente aéreo ocurrido a las 8:35 a.m., donde se precipitó a tierra un helicóptero Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana, sin comunicar falla de emergencia, en el estado Aragua.

Durante un comunicado emitido, Padrino López indicó que la aeronave era pilotada en un vuelo de entrenamiento por la Mayor Noglys Carolina Garcia Rondón (instructora), quien junto con el Teniente de Corbeta Carlos Alfonzo Castillo Sánchez (alumno piloto), perdieron la vida trágicamente.

Entretanto, el ministro señaló que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar «las posibles causas del siniestro». Asimismo, se activó la «Junta Investigadora de Accidentes Aéreos» de la institución.

«Nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares quienes, en fiel cumplimiento de su deber, ofrendaron sus vidas en actos del servicio por la Defensa Integral de la Nación», reza parte del comunicado.

El ministro de Defensa expresó las más sentidas condolencias a sus seres queridos. «Elevamos las plegarias a Dios Todopoderoso y la Virgen de Loreto, para que alivien el dolor de sus familiares, amigos y compañeros de armas, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional. Reciban toda nuestra fuerza moral y espiritual», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión