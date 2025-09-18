Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López anuncia despliegue de la Maniobra de Campaña «Caribe Soberano 200» en La Orchila

El ministro para la Defensa, señaló que «este ejercicio militar, liderado por nuestra Fuerza Armada Bolivariana, refuerza la unión entre el pueblo, las fuerzas armadas y el liderazgo político ante las amenazas externas».

El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, informó este miércoles sobre el inicio de la Maniobra de Campaña “Caribe Soberano 200”, un ejercicio aeronaval integral que tendrá lugar en la isla La Orchila, como parte de las acciones que buscan fortalecer la capacidad defensiva de la soberanía nacional frente a las amenazas de los Estados Unidos.

La operación se conducirá desde la Base Naval Antonio Díaz, a unas 97 millas náuticas de la costa continental del país, ha sido históricamente el epicentro de maniobras aeronavales y reunirá a los grupos de Fuerza de Tareas Conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB).

Padrino López expresó que «este ejercicio militar, liderado por nuestra Fuerza Armada Bolivariana, refuerza la unión entre el pueblo, las fuerzas armadas y el liderazgo político ante las amenazas externas.

Detalló que con el despliegue del Grupo Conjunto Aeroespacial, se realizarán ejercicios dirigidos a la defensa aérea con drones armados, plataformas de vigilancia aérea y submarina, emplazamientos antiaéreos Bug y sistema ZU de artillería.

Con el Grupo de Inteligencia y Guerra Electrónica, con el que dijo «vamos a implementar acciones de guerra electrónica», con el análisis y compartición de inteligencia militar, intercepción de comunicaciones y bloqueo de transmisiones enemigas, operaciones de neutralización de sistemas de comando y control.

Mientras tanto, con el Grupo Marítimo «va a haber un importante despliegue de buques de la Armada», para tiros de costa, desembarco anfibio y toma de cabeza de playa, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y patrullajes mixtos con pescadores del sector.

«Nos hemos propuesto también embarcar en nuestros buques las capacidades antiaéreas de nuestro sistema de defensa aeroespacial integral, y hacer maniobras y patrullajes marítimos y terrestres con formaciones con los pescadores. Siempre todo lo que hagamos junto al pueblo de Venezuela», definió.

Por otro lado, el Grupo Terrestre efectuará «operaciones aerotransportadas con paracaidistas, lanzamiento de cargas y maniobras de apoyo aerotáctico cercano, trabajo técnico de ingeniería, ejecuciones de trabajos de movilidad y contra movilidad y misiones de apoyo de fuego, despliegue de sistema de armas y cohetería y patrullaje de escudriñamiento», puntualizó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión