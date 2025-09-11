Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López a EEUU.: «Piensen bien lo que van a hacer y no se dejen engañar»

Vladimir Padrino López aseguró que Venezuela es un territorio de paz, sin embargo, advirtió al gobierno norteamericano de «no equivocarse, porque para eso nos estamos preparando».

«Piensen bien lo que van a hacer y no dejarse engañar por actores internos», advirtió este jueves el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, al gobierno de Estados Unidos al asegurar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo se preparan para defender al país.

En un encuentro con el Estado Mayor Superior, Padrino ratificó que Venezuela es un territorio de paz. » La FANB, que tiene las armas de la República, ama la paz, no ama la guerra. Pero tampoco se equivoquen, para eso nos estamos preparando. Máxima presión por allá, máxima preparación por aquí, y nos estamos preparando para defender la paz», manifestó.

El ministro exhortó a EEUU a analizar sus acciones contra Venezuela. «Allá, en el Estado profundo de los Estados Unidos, piensen bien qué decisión van a tomar y ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Y si quieren combatir el narcotráfico, combátanlo con programas coherentes, consistentes en el tiempo«, enfatizó.

