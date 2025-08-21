Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López a EEUU: «¡No se equivoquen! Una agresión a Venezuela sería un ataque contra toda la región»

«No se equivoquen, aquí hay una FANB y un pueblo digno, con conciencia patria», destacó Vladimir Padrino López en su video publicado en Instagram.-

El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, advirtió al gobierno de Estados Unidos que «no se atreva» a poner un pie en territorio venezolano y afirmó que cualquier agresión contra la soberanía de Venezuela será repudiada de manera contundente por el pueblo unido, no solo por la Fuerza Armada Bolivariana (FANB). Asimismo, subrayó que se trataría de una agresión contra toda Latinoamérica y el Caribe.

Leer También: El gigante Asiático se expresó: Gobierno de China respalda soberanía de Venezuela y rechaza injerencia de EEUU. en asuntos del país

«No se equivoquen, aquí hay una FANB y un pueblo digno, con conciencia patria, dispuesto a defender su soberanía y autodeterminación. ¡La patria no se negocia, la patria se defiende!», destacó la publicación en la cuenta de Instagram del Ministerio para la Defensa, este miércoles, en referencia al anuncio del gobierno estadounidense sobre tareas de barcos militares en el Mar Caribe.

«Yo le digo a los EE. UU. que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela, porque no somos solo la FANB, somos un pueblo, todo unido, que tiene una entidad nacional, que quiere y ama la paz, y la patria, que no pongan un pie en el territorio venezolano y agredan nuestra soberanía, porque no solamente sería a Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda».

Advirtió que aunque haya «gobiernos tan vasallos», aun así ahí «están los pueblos». (En este momento del video, se incluyeron imágenes de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Najib Bukele, y de Guyana, Irfaan Ali).

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión