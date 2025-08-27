Ministro de la Defensa: Venezuela se moviliza por la producción y defensa nacional

El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofreció una rueda de prensa este miércoles, destacando la capacidad del pueblo venezolano para superar los desafíos económicos y fortalecer la producción nacional. El General en Jefe del Ejercito Bolivariano, enfatizó que el país se mantiene unido y de pie, listo para defender su soberanía y avanzar hacia un futuro próspero.

Durante su intervención, Padrino López resaltó el trabajo coordinado de los cuerpos policiales y militares en la lucha contra el narcotráfico. Se mostró impresionado por la capacidad técnica y de inteligencia de las fuerzas de seguridad, que trabajan incansablemente en todo el territorio para desmantelar rutas, incautar drogas y erradicar operaciones criminales.

El ministro recalcó que la instrucción del presidente Nicolás Maduro es clara: limpiar el territorio de bandas criminales y terroristas para consolidar a Venezuela como una zona de paz.

Rueda de prensa del ministro Vladimir Padrino López

Llamado a la milicia y movilización popular

El ministro anunció el inicio de una campaña para organizar y orientar a los ciudadanos a unirse a la Milicia Bolivariana. «Es tiempo de defender a la patria» declaró Padrino López, «Venezuela no es una amenaza, somos esperanza.»

Para promover la participación popular, se organizarán movilizaciones en todo el país. A partir de este viernes, se instalarán 1000 puntos en plazas principales de los 355 municipios, donde se buscará unificar al gobierno, la legislación y el espíritu nacional. Padrino López también informó que se realizarán marchas en ciudades, comunas, barrios y campos, así como concentraciones en lugares emblemáticos como la comunidad de El Maizal en el estado Lara.

Ministro Padrino López: Venezuela se moviliza por la producción y defensa nacional

«Toda esta convocatoria estará aplicada en 355 municipios del país. No serán suficientes las fortalezas morales del pueblo si no unimos a la región en un todo, Gobierno, legislación y espíritu nacional. Vamos a hacer marchas en el campo, en las ciudades, en las comunas y en los barrios, vamos a hacer movimiento para levantar la voz del pueblo de Venezuela ante el imperio y hacer concentraciones también en la comunidad del Maizal en Simón Planas, del estado Lara». Enfatizó

Además, se abrirán cuarteles militares para fomentar una mayor familiarización del pueblo con la Fuerza Armada.



«Tenemos un futuro por delante y lo estamos construyendo, nos reuniremos desde este viernes con 1000 puntos en todas las zonas de la nación, donde estaremos en plazas principales. Esto es necesario para tiempos de paz, este jueves también estaremos con los cuerpos combatientes para garantizar la seguridad y la producción interna de la industria venezolana». Informó el General en Jefe Vladimir Padrino López

Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López

Padrino López concluyó su intervención asegurando que el país tiene mucho que ofrecer al mundo, no solo en su lucha por la seguridad, sino también a través de su rica cultura en poesía, bailes, música y deportes.

Finalmente, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López recalcó que la instrucción permanente del Presidente Nicolás Maduro es acabar con todo vestigio de narcotráfico, limpiar el territorio de bandas criminales y terrorismo, porque Venezuela es zona de paz.



Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB