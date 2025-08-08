Ministro de la Defensa: FANB responde a EEUU., «les ha dolido que Venezuela se haya convertido en un muro de contención del narcotráfico»

«Manipulación, mentiras y engaño; allí no hay ninguna ética en el ejercicio de la diplomacia», dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López al tiempo en el que insta a mantenerse atentos a estas acciones.

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó este viernes de forma categórica las acciones injerencistas y violatorias del derecho internacional emprendidas recientemente por Estados Unidos en las que intentan vincular al presidente Nicolás Maduro con supuestos carteles de la droga. «Estamos en presencia de un zarpazo de desesperación, una cosa inaudita».

«Manipulación, mentiras y engaño; allí no hay ninguna ética en el ejercicio de la diplomacia», dijo Padrino López al inferir que estas acciones se han producido justo después de que las autoridades venezolanas desarticularan un nuevo plan terrorista liderado por la vocera del sector extremista de la oposición, María Corina Machado.

El titular del despacho de Defensa, en rueda de prensa, acentuó que a Estados Unidos le ha causado «escozor» y le «ha dolido mucho» las lecciones democráticas dadas por el pueblo venezolano y el Estado con los procesos electorales recientes. «Ha dolido mucho las elecciones pasadas, esas que se realizaron en paz; ha dolido mucho que Venezuela se haya convertido en un muro de contención de las rutas del narcotráfico».

Reiteró que en Venezuela no existen bandas criminales, como la que ellos han tomado en su relato, «ni cárteles ni capos». «Los hechos concretos dicen hoy en día que el presidente que ha actuado con mayor contundencia contra el narcotráfico es el presidente Nicolás Maduro. Estancadas de ahogados».

Añadió que Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, secuestrada por el Partido Republicano, «hace lo que el Gobierno le diga, tanto como construir una mentira como esa que han construido de la nada».

«Sus palabras (de Pam Bondi) reflejan lo que ellos son en Estados Unidos (país) donde se vive una pseudodemocracia, una cosa absurda; donde se evidencia la arrogancia y supremacía del imperialismo, en su constante desesperación de mantener su cuota de poder”, puntualizó.