Ministro de la Defensa: En la FANB estamos orgullosos de la entereza moral y liderazgo de nuestro Comandante en Jefe Nicolás Maduro

Vladimir Padrino López aseguró que la unidad militar que existe dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se debe a la fuerza del Comandante en jefe.

Este martes, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó que la fortaleza moral y liderazgo del presidente Nicolás Maduro ha calado profundamente en los corazones de los militares venezolanos.

«Hemos tenido la fortaleza como unidad militar y nacional, como usted lo ha indicado, pero esa unidad no viene de la nada, viene del liderazgo, del autoritas, viene de su autoridad moral y entereza como líder, por eso estamos profundamente orgullosos en la FANB de tenerlo como Comandante en Jefe, y por ello le hacemos la entrega de esta medalla que lo acredita como autor de esta Clase Magistral», destacó Padrino sobre Maduro durante el acto de Lección Magistral con motivo de la apertura del año académico 2025–2026 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

Durante la ceremonia, el mandatario nacional también recibió el Doctorado Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación por su destacado aporte para garantizar la paz en el país frente a las amenazas externas.

