Ministro de Educación insiste en el debate: «Tareas escolares en el hogar»

Desde la Escuela Dimas Acosta de Álvarez, se dio el inicio del año escolar 2025-2026 en el estado Lara, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, acompañado del Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, el alcalde de Iribarren Yanys Agüero, y otras autoridades de educación, hicieron un recorrido por la institución que fue rehabilitada recientemente. El ministro no solo dio la bienvenida a las aulas, sino que encendió la mecha de un debate que resuena en cada hogar venezolano: el de las tareas escolares.

El escenario fue propicio para una reflexión profunda. Más allá de los discursos formales, Rodríguez puso sobre la mesa un tema sensible que muchos padres y representantes viven a diario: el estrés, la frustración y, en ocasiones, la violencia que se generan en casa a la hora de hacer las tareas. «Yo tengo dudas sobre las tareas, he estado tentado en eliminarlas», confesó el ministro, una declaración que sorprendió a muchos.

Con un tono sincero y directo, el ministro describió una situación que se ha vuelto común: padres que llegan agotados del trabajo, con pocas horas de sueño, y se enfrentan a la ardua tarea de ayudar a sus hijos con los deberes. Una dinámica que, según él, genera «gritos, presión, violencia». Esta realidad, lamentablemente, es conocida por las familias larenses que, al igual que en el resto del país, se debaten entre la necesidad de apoyar a sus hijos y el agotamiento que implica el día a día.

Pero el debate no es tan simple. Rodríguez también presentó la otra cara de la moneda: la postura de quienes defienden las tareas como la única herramienta para que los padres no se desconecten por completo de la vida escolar de sus hijos. Un punto válido que, sin embargo, nos lleva a una pregunta crucial: ¿es la única manera? ¿No hay otra forma de lograr esa conexión entre el hogar y la escuela?

El ministro fue enfático en su llamado a la reflexión: «abro el debate para que eso no siga generando violencia, estrés en la casa, y para que los padres y representantes en la casa… ¿cómo hacemos para que haya una conexión permanente, constructiva entre la escuela, la familia y la comunidad?».

Este llamado a la acción no es menor. Las palabras de Rodríguez no solo se quedaron en un discurso político, sino que se convirtieron en una invitación a la comunidad larense, a los padres, a los maestros y a los estudiantes a encontrar soluciones reales. Se trata de buscar un equilibrio, de transformar un momento que hoy genera tensión en un espacio de aprendizaje compartido, sin gritos ni presiones.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto