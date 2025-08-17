Ministro de Educación Héctor Rodríguez informó que inicio del período escolar 2025-2026 será el 15 de septiembre

Durante los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, Rodríguez precisó que en el período de vacaciones fueron rehabilitadas más de 300 instituciones educativas en todo el territorio nacional.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el retorno escolar 2025-2026 será el próximo 15 de septiembre, mientras que las actividades administrativas en planteles y liceos iniciarán el 8 de dicho mes.

Rodríguez reveló que durante el período de vacaciones fueron rehabilitadas más de 300 instituciones educativas en todo el territorio nacional, así lo precisó durante un acto en honor a los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles.

En ese sentido, anunció que se desplegará un plan especial para escolarizar a niños y jóvenes que aún no están incorporados.

XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles



Durante el evento, el ministro presentó el próximo cronograma de los Juegos Comunales de Venezuela para el 20 de agosto y será extendido en varias fases hasta el mes de diciembre.

Finalmente, Rodríguez felicitó a los participantes y resaltó el valor del deporte como parte de la formación de los jóvenes estudiantes.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión