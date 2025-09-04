Ministro de Educación Héctor Rodríguez: Este nuevo año escolar incluiremos la figura de preparadores en los liceos del país

El titular de Educación informó que los jóvenes con mejores promedios apoyarán a sus compañeros en el estudio de algunas materias. «No vienen a sustituir a los profesores, es más bien una oportunidad para que se enamoren de la profesión docente», dijo.

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que para el año escolar 2025-2026 se incorporará, en los liceos del país, la figura de preparadores, los cuales serán estudiantes con los mejores promedios, quienes apoyarán a sus compañeros en el estudio de algunas materias.

«No vienen a sustituir a los profesores, es más bien una oportunidad para que nuestros jóvenes se enamoren de la profesión docente y muchos de ellos decidan estudiar esta carrera», dijo durante una reunión con los directores estadales para afinar detalles sobre el inicio del año escolar 2025-2026.

Rodríguez recordó que se mantienen en la agenda educativa las actividades extracurriculares para incentivar a los niños y jóvenes a explotar sus inquietudes y aptitudes con las artes, la ciencia y el deporte.

En este sentido, ratificó la celebración del festival de teatro estudiantil con el apoyo del «Movimiento César Rengifo», una nueva edición de los «Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles», las olimpiadas de ciencias, el incremento de los Semilleros Científicos, entre otras actividades.

Asimismo, detalló que del 9 al 12 de septiembre, los docentes tendrán una jornada especial de formación con base en los programas académicos que están actualmente en consulta: Matemática, Ciencias Naturales, Identidad (Historia, Geografía, Ciudadanía) y Prácticas del Lenguaje (antes Castellano).

Por otra parte, el ministro refirió que el calendario escolar es de 200 días y exhortó a los directores regionales a «hacer cumplirlo» para que los estudiantes tengan sus contenidos completos.

«La educación debe ser para todos, no excluyente; debe proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes, y también debe ser de calidad, que el muchacho realmente aprenda», concluyó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión