Ministro Cabello a Paraguay: «Paguen la deuda petrolera con Venezuela»

El secretario general del PSUV y ministro Diosdado Cabello, exigió el pago de más de 300 millones de dólares que Paraguay adeuda a Venezuela por evadir responsabilidades y desviar la atención con declaraciones políticas



Durante la emisión del programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el ministro Cabello se pronunció enérgicamente sobre la postura del gobierno paraguayo frente a las acciones de Estados Unidos contra Venezuela.

«Esos son unos rolos de mamarrachos los que gobiernan ese país; páguennos lo que nos deben a nosotros, paguen lo que le deben al Pueblo de Venezuela en vez de estar hablando tanta bolsería”, expresó Cabello, denunciando lo que calificó como una estrategia para evadir responsabilidades financieras con Venezuela.

El dirigente del PSUV también recordó que, durante el período del llamado “interinato” de Juan Guaidó, parte de la deuda fue condonada de manera irregular. “Hasta una comisión se repartieron entre el enviado del prófugo de la justicia venezolana con el anterior presidente de esa nación”, agregó el Ministro Cabello.



Cabello insistió en que el gobierno paraguayo debe asumir sus compromisos con el pueblo venezolano y dejar de lado las maniobras políticas para desviar la atención de sus obligaciones, reiterando la exigencia de pago de una deuda que supera los 300 millones de dólares.

Con información de Globovisión