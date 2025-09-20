Ministro Ángel Prado destaca participación del pueblo Venezolano en todos los circuitos comunales del país

El representante de las comunas reveló que la FANB estará presente en los 5.336 circuitos comunales distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de acompañar a los venezolanos en su formación.

El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, reconoció la responsabilidad de los ciudadanos en todos los circuitos comunales del país para alistarse con el fin de defender la soberanía.

Leer También: Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Venezuela demuestra su fortaleza económica con más de 10 mil productos para la exportación

Durante un contacto telefónico ofrecido por el canal del Estado (VTV), Prado informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está presente en los 5.336 circuitos comunales distribuidos en todo el país para recibir y acompañar a los alistados. «Es una actividad muy bonita, que le da continuidad a toda la agenda de defensa que ha planteado el presidente Nicolás Maduro»

«El pueblo no ha caído en la guerra psicológica del imperialismo norteamericano, más bien, el pueblo ha salido a alistarse, a prepararse a formarse y a familiarizarse con las armas de la República», detalló el ministro.

En ese sentido, anunció que estará presente en el Congreso Campesino de la Comuna El Maizal, en el estado Aragua, lugar donde se esperan efectivos, artillería militar, tanques y un helicóptero para el entrenamiento. «La milicia nacional, nuestro voceros y voceras junto a la REDI y ZODI están listos para hacer una practica militar. El pueblo civil va a contarle a nuestra fuerza armada como es la dinámica en las comunas», dijo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión