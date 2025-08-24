Ministro Alex Saab respondió a las acciones de EEUU contra Venezuela asegurando que «aquí hay un pueblo unido para defenderse»

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, participó este domingo 24 de agosto en el alistamiento nacional de la plaza Bolívar de Caracas, donde respondió a las acciones de EEUU contra Venezuela asegurando que «aquí hay un pueblo unido para defenderse».

El también presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), manifestó la importancia de que la población asista a cada uno de los puntos habilitados a través del Gran Plan Nacional de Soberanía y de Paz, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, para defender al país.

«Venezuela está unida y se ve aquí, todos acudiendo al llamado del presidente Nicolás Maduro. Todos estamos con el presidente Nicolás Maduro y con Venezuela», sentenció.

Pedro Montilla / Con información de Globovisión