Ministro Alex Saab anuncia reactivación de la antigua planta de Clorox con inversión nacional superior a 8 millones de euros

Se trata de otra alianza público–privada, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, orientada a fortalecer la producción nacional y garantizar bienes esenciales para el pueblo.

El ministro de Industrias y Producción Nacional y presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP), Alex Saab, anunció que, siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y bajo las directrices de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, se reactivará la antigua planta de Clorox en Venezuela, una instalación estratégica para la producción de artículos de limpieza e higiene del hogar.

La reactivación contará con una inversión nacional que supera los 8 millones de euros y permitirá que esta planta, junto a otras tres plantas industriales en el país, retome operaciones para garantizar productos de calidad en beneficio de la población venezolana con marcas nuevas propias nacionales, y con la misma calidad de siempre.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión