Ministra de Salud Magaly Gutiérrez informó: Más de 1.6 millones de unidades de insulina arribaron al país

La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez señaló que dichos insumos son producto de los contratos firmados para el Suministro de Medicamentos Esenciales y las Obligaciones de Inversión Recíprocas.

Este miércoles, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, informó que un total de 1.600.251 unidades de insulina arribaron al país como parte de los acuerdos entre Venezuela y Rusia.

«Este arribo es el resultado directo de la hermandad entre el presidente Nicolás Maduro Moros y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, quienes juntos forjan un camino de cooperación y resistencia frente a las adversidades», manifestó la ministra.

A través de un mensaje en la red social Telegram, la funcionaria señaló que estos insumos serán destinados a pacientes con diabetes mellitus.

Asimismo, detalló que junto con el medicamento llegaron 64.994 plumas y jeringas, así como equipos esenciales para el funcionamiento del sistema público nacional de salud.

La ministra concluyó enfatizando que dichos insumos son producto de los contratos firmados para el Suministro de Medicamentos Esenciales y las Obligaciones de Inversión Recíprocas, suscritos entre el Ministerio para la Salud, Espromed Bio, Corpovex y el Centro de Inversiones Productivas, así como del convenio de «Transferencia Tecnológica» con la empresa rusa Geropharm.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión