Ministerio Público investigará a entrenadores deportivos que golpearon a vigilante en Valencia

El Ministerio Público designó un fiscal para investigar los hechos donde dos entrenadores de un gimnasio golpearon a un vigilante en Valencia.

A través de su cuenta en Twitter, el fiscal General, Tarek William Saab señaló este sábado que están identificados las personas que golpearon al vigilante. Los mismo, responden a los nombres de: David Guilarte y Nakary Silva.

#Ahora #designada #Fiscalia 1era #Carabobo para #investigar y #sancionar los hechos donde dos entrenadores de Gimnasio: identificados como David Guilarte y Nakary Silva #agreden salvajemente a un trabajador de seguridad del Centro Comercial la Trigaleña de Valencia pic.twitter.com/iX2RqOp6mS — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 22, 2023

La otra versión de los hechos

Sin embargo, el caso que investigará el MP donde dos entrenadores de un gimnasio golpearon a un vigilante en Valencia, parece tener otra connotación.

En el video, una mujer se identifica como Nakary Silva y segura que el pasado domingo 16 de abril fue victima de acoso. Seguidamente pidió disculpas públicamente por no haber realizado de manera formal su denuncia y tomar la justicia por sus manos.

«Hago este video para hacer escuchar mi voz, en defensa de lo ocurrido el día domingo en las instalaciones del Trigaleña Plaza. Este domingo 16 de abril fui victima de acoso. Cuánto miedo no tenemos las mujeres cuando salimos a la calle que nos sentimos invadidas en nuestro espacio. Me encontraba sola, el estacionamiento estaba solo. Un vigilante se acercó al vehículo donde yo estaba y me tocó la puerta y la abrió, pidiéndome mi número y luego que hizo fue a invadir mi espacio. Tuve miedo, estaba sola, no supe como reaccionar. El tipo terminó la conversación diciendo que igual le servía mi número si yo era travesti, que el se metía en páginas de travestis y se masturbaba con travestis. Yo no soy travesti, soy atleta de fisicoculturismo, como mujer estamos en expuestas a salir a la calle con tenemos de que nos tiques o nos violen. Estoy muy asustada, perdí mi empleo, lo que hice fue llamar a mi esposo en defensa de mi nombre y mi honor».

Con información de Venezuela News