Ministerio Público inicia investigaciones por envenenamiento masivo de gatos en Barquisimeto

El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la apertura formal de una investigación a raíz del envenenamiento masivo de gatos ocurrido en la zona de Patarata, al noreste de Barquisimeto, lugar donde también se vio afectada la perrita «Nevada».

Mediante un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el alto funcionario detalló: «El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que el @mpublicove de Lara, designa Fiscalía 23 en Materia de Defensa Ambiental, para investigar y sancionar los hechos ocurridos en la urbanización Patarata II avenida Andrés Eloy Blanco, donde mascotas comunitarias han sido envenenadas, ocasionándole un grave daño al medio ambiente #Justicia».

En declaraciones recogidas por el equipo de prensa de Noticias Barquisimeto, se conoció el testimonio del dueño de «Nevada», una mascota que lamentablemente falleció tras ser afectada por el veneno para roedores, el cuál era para los gatos del sector. El ciudadano enfatizó la gravedad del caso y la consecuente actuación del Ministerio Público, señalando que la sustancia tóxica también provocó intoxicaciones colaterales.

Perrita murió por los venenos

Perrita Nevada fue envenenada y murió en Patarata

El periodista Luis Miguel Rodríguez indicó que: «Estamos a la espera de que el Ministerio Público nos indique cómo avanza la investigación, pero sabemos que siguen trabajando arduamente para dar con el responsable».

El trágico suceso de Nevada ha puesto de manifiesto un patrón de crueldad animal en la comunidad, que, aunque no ha sumado más decesos recientes en el conjunto residencial, parece haberse propagado, según lamentó Rodríguez, quien expresó que no es «justo tener que ver gaticos o perros morir por la maldad de un ser humano»

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla