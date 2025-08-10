Ministerio Público ha atendido 3.588.982 casos en jornadas ciudadanas

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que hasta la fecha las jornadas de atención ciudadana realizadas por el Ministerio Público bajo el proyecto «MP va a tu Comunidad» han atendido tres millones 588 mil 982 casos en «donde reciben asesorías y respuesta inmediata para la atención y resguardo», que se convierten en una cifra récord a escala internacional.

Destacó que esta cifra es el balance de los actos de justicia de calle y atención a la gente en los despachos fiscales, en los que, anunció, las jornadas de calles se acercan ya a las 100 mil en todo el territorio nacional, las cuales espera «celebrarlo junto al pueblo».

Saab detalló que hay 97 mil 180 personas atendidas a través de las actividades en las comunidades en todo el país y en el evento realizado en la Plaza Bolívar del municipio Sotillo, Puerto La Cruz, del estado Anzoátegui, se desplegaron 23 fiscales con 21 funcionarios administrativos para la atención de más de 100 personas.

Asimismo, anunció que en el municipio se recibió 17 denuncias de carácter penal, 42 agilizaciones de causas, 43 orientaciones y las denuncias recibidas tienen que ver con los delitos de apropiación indebida, estafa e invasión e instó a promover la campaña «MP defiende a tu mascota», que ha procesado mil 404 casos de estos tipos, que ha imputado 176 personas, acusado 168.

Puntualizó que el «Ministerio Público va a tu comunidad; se realiza todas las semanas para hacer presente la vanguardia de la gestión, que es atender al pueblo de forma directa y que sienta una institución que, con sus fiscales y directores a su lado, está para oírlos y resolver las situaciones».

Carla Martínez / Con información de VTV