Ministerio de Educación se prepara para iniciar el nuevo año escolar con más de 300 escuelas rehabilitadas

En un esfuerzo por garantizar un inicio de clases exitoso y atender las necesidades de la comunidad educativa, los coordinadores de Fede a nivel nacional sostuvieron una reunión estratégica para definir acciones y lineamientos de cara al nuevo año escolar.

El encuentro fue dirigido por el viceministro de Instalaciones y Logística, Ing. Willian Gil, quien orientó a los coordinadores sobre las prioridades para este periodo, haciendo énfasis en la optimización de recursos, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la atención especial a las zonas de mayor vulnerabilidad.

El Ing. Gil indicó: «Nos estamos preparando para iniciar el año escolar con más de 300 escuelas rehabilitadas. Les pido el mayor de los esfuerzos para garantizar espacios de calidad para nuestros niños”.

Todas estas más de 300 instituciones educativas que se están trabajando durante el mes de agosto son el resultado de un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, regional, municipal y el Poder Popular, a través de las comunas, que han unido voluntades para mejorar las condiciones de las escuelas antes del inicio del nuevo año escolar.

Los coordinadores coincidieron en que el compromiso y la acción conjunta entre las autoridades, las comunidades y el personal educativo serán claves para garantizar que todos los estudiantes puedan iniciar el nuevo ciclo escolar en un ambiente seguro, motivador y lleno de oportunidades de aprendizaje.

