El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino celebró y agradeció el reconocimiento histórico como Estado soberano que le han concedido este domingo los gobiernos de Reino Unido, Canadá y Australia.

«Estas valientes decisiones están en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional», se lee en un comunicado publicado en la red social X.

El Ministerio expresó la disposición y voluntad del Estado palestino por construir relaciones sólidas y sinceras con estas naciones, cuya decisión constituye un reconocimiento de los «derechos justos y legítimos del pueblo palestino».

Además, garantiza la solución de los dos Estados e «impulsa aún más los esfuerzos regionales e internacionales» de lograr un cese el fuego.

El presidente de la autoridad palestina, Mahmud Abbás, también elogió a los tres países y subrayó que «constituye un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera».

Pedro Montilla / Con información de Venezuela News