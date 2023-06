Milton Rengifo Hernández es el nuevo embajador de Colombia ante Venezuela

La cancillería informó que luego de haber enviado el beneplácito a Venezuela para nombrar al nuevo embajador de Colombia en el país, se designó para el cargo a Milton Rengifo Hernández.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, informó la Cancillería.

Se trata de una persona cercana al presidente Petro. Fue asesor legislativo durante 12 años cuando fue congresista y lo acompañó en su administración en la alcaldía de Bogotá como subsecretario de Ambiente.

A través de un corto, pero contundente comunicado de prensa, habían informado previamente que el canciller Álvaro Leyva Durán solicitó el beneplácito para escoger al nuevo embajador de Colombia en Venezuela tras la salida del exembajador Armando Benedetti.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que con el propósito de continuar trabajando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela, en las últimas horas el canciller Álvaro Leyva Durán envió solicitud de beneplácito al vecino país para avanzar en el nombramiento y posesión de un nuevo embajador, luego de que fuera aceptada la renuncia del anterior jefe de la misión diplomática”, informaron desde la Cancillería colombiana.

Por esos instantes no se conocía quien podía ser el reemplazo del Benedetti en ese cargo. Sin embargo, se conoció en medio de todo el escándalo, que Leyva y Benedetti no tenían la mejor relación. Y que, incluso, el exembajador no le habría reportado algunos viajes a su superior para dejar sus funciones en Venezuela.

Incluso, el propio Benedetti reconoció el hecho en unos chats que él mismo publicó conversando con Petro, antes de que se diera la reunión en la que él y Sarabia salieron del cargo. “Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. ¡Es Laura!… y yo estoy callado”, afirmó Benedetti.

Posteriormente, se conoció que el exembajador habría realizado varios viajes a través de un avión privado fuera de Venezuela. La aeronave, según confirmó Benedetti en entrevista con SEMANA, es la misma que utilizó Petro en la pasada campaña electoral.

Sobre la Cancillería también se conoció que en algunas conversaciones entre Sarabia y Benedetti se habló de la posibilidad de que él fuera nombrado canciller. “Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (…) saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (…). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”, aseguró Benedetti.

¿Quién es el nuevo embajador?

Rengifo es una persona de confianza del presidente y no será la primera vez que trabaja de la mano con Petro. Es politólogo de la Universidad Nacional y cuenta con conocimientos en Estudios Urbanos y Maestría en Desarrollo y Ambiente.

Durante la administración en la alcaldía de Bogotá de Petro, Rengifo hizo parte de su gabinete. El 15 de mayo de 2013 (hace más de una década), el politólogo se posesionó como subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano. Su nombramiento se dio ante el secretario de Gobierno de aquel tiempo, Guillermo Jaramillo, quien es hoy actualmente el Ministro de Salud.

Además de Rengifo, en esa oportunidad también fue posesionado Hugo Zarrate (subsecretario en Asuntos para la Seguridad Humana y Convivencia). ”Los retos los planteó el Secretario de Gobierno el día de su posesión, y son un fuerte énfasis en la descentralización y avocarse muy bien en lo que tiene que ver con la inversión y los compromisos que se han adquirido con las distintas localidades”, señaló Rengifo al ser nombrado en 2013, indicando que uno de sus objetivos sería darle poder al ciudadano, más allá de la institucionalidad.

Rengifo se hizo cargo de ese rol, luego de haber sido subsecretario de otra oficina, la de Ambiente. Sin embargo, esta no fue la primera vez que los caminos de Rengifo y Petro se cruzaron. Antes de la Alcaldía, el hoy nuevo embajador jugó un papel importante cuando el presidente fue congresista en la Cámara de Representantes y Congreso la República. Durante 12 años fue asesor legislativo.

Por otro lado, él siempre ha sido escudero del presidente. En sus redes sociales, siempre se ha mostrado a favor de Petro, especialmente por los años que lo conoce. Ahora, el principal reto que tendrá será seguir con las relaciones diplomáticas que venía teniendo el mandatario con el Gobierno de Nicolás Maduro, su homólogo venezolano.

Con el paso de los meses, Benedetti fue una pieza clave para el retorno de las relaciones diplomáticas, las cuales inclusive han servido para que Venezuela sea uno de los sitos donde se han llevado a cabo los diálogos de paz entre el Estado y el Ejército Nacional de Liberación (ELN).

Con información de Globovisión