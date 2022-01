Militao salva un punto para el Real Madrid ante el Elche

El Elche se puso 0-2, pero el gol de Militao en el minuto 92 evitó la derrota del Real Madrid.

Leer También: Super Copa Iberdrola: Exhibición del Barça para ganar al Atlético la Supercopa con una goleada 7-0

El Elche debe preguntarse qué debe hacer para ganar al Real Madrid. El pasado jueves, en Copa, estuvo muy cerca, pero más lo estuvo esta tarde en el Bernabéu, donde se puso 0-2, pero ni así logró vencer a un Real Madrid que como en el Martínez Valero, apeló a la épica para salvar un empate. Y gracias porque el equipo blanco estuvo muy, pero muy cerca de caer ante el Elche. Lo evitó Militao con un gol en el minuto 92 que supuso el 2-2 final.

El Real Madrid, con Hazard de inicio, comenzó bien y generando ocasiones de gol, pero los delanteros blancos no tenían en día. El que sí lo tuvo fue Edgar Badia, el meta del Elche, que lo paró todo. El Madrid lo hacía todo bien, menos marcar y fallo hasta un penalti. Fue Benzema en el minuto 32. El delantero francés envió alto el lanzamiento de una pena máxima sobre Vinicius que el Elche reclamó que no era. No por la falta al brasileño, que lo era y clara, si no porque la jugada comenzó con una falta de Kroos que el colegiado consideró que no era. La ley del fútbol dice que si no es penalti, no entra y eso es lo que pasó, que Benzema falló. Una acción que pudo cambiar el partido, pero el que la cambió fue el gol de Lucas Boyé en el minuto 42 aprovechando un error de Alaba. El Elche, en su primera ocasión clara, marcaba. Con ese 0-1 se llegó al descanso y al Real Madrid le tocaba remontar en la segunda mitad.

Los blancos se pusieron manos a la obra en el segundo acto, pero con más ganas que fútbol. El Elche, por su parte, se defendía bien, muy junto y confiando en Lucas Boyé arriba que estaba volviendo locos a Militao y Alaba. El gol del Real Madrid no llegaba para desesperación del Bernabéu que, encima, vio como Benzema se iba lesionado y entraba Jovic para sustituirlo. La alegría para la parroquia blanca fue como el colegiado señalaba un penalti sobre Hazard. Una alegría que duró poco porque a instancias del VAR, De Burgos Bengoetxea anuló su decisión y el penalti, que no era, se fue al limbo.

Ancelotti movió ficha y fue a por todas quitando a Kroos y metiendo a Rodrygo. El Real Madrid encerró al Elche en su área, pero con más sensación de peligro que ocasiones. El Elche aguantaba esperando su ocasión y llegó en el minuto 76 con el 0-2 de Pere Milla tras una acción de Lucas Boyé que volvió a dejar en evidencia a la defensa blanca. Al Real Madrid no le quedaba otra que apelar a la épica, como en Copa en el Martínez Valero. La esperanza se la dio Modric que transformó un penalti por mano de Pere Milla que se señaló a instancias del VAR. El croata no falló desde los 11 metros y puso ese 1-2 en el minuto 82 que devolvió las ilusiones a la grada del Bernabéu. Los blancos ya se fueron arriba con todo y con todos y pidiendo penalti siempre que podían. El Elche aguantó los ataques de los blancos hasta el minuto 92 cuando Militao cabeceó un centro de Vinicius para poner el 2-2 con el que se acabó un partido en el que los blancos vieron muy de cerca la derrota.

Real Madrid Elche 2 2

1 T. Courtois 13 Édgar Badía 17 Lucas Vázquez 78′ 14 H. Palacios (15 F. Valverde) 5 Gonzalo Verdú 3 Éder Militão 4 D. González 4 D. Alaba 22 J. Mojica 23 F. Mendy 11 Tete Morente 24′ 14 Casemiro (16 Fidel) 10 L. Modrić 8 R. Guti 8 T. Kroos 63′ 2 G. Gumbau (21 Rodrygo) 10 Pere Milla 7 E. Hazard 79′ 12 Lucas Pérez 88′ (22 Isco) (17 Josan) 9 K. Benzema 58′ 9 L. Boyé (16 L. Jović) 20 Vinicius Jr.

Goles:(0-1) L. Boyé (42′), (0-2) Pere Milla (76′), (1-2) L. Modrić (82′), (2-2) Éder Militão (92′)

Tarjetas:L Éder Militão (54′), Fidel (55′), Vinicius Jr. (72′), D. Alaba (95′)L

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

Espectadores: 40.000 en el Santiago Bernabéu

Mundo Deportivo