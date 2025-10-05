Miles de Venezolanos salieron a las calles en procesión en honor al próximo santo José Gregorio Hernández

Esta actividad sirve como una preparación para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela..

Miles de venezolanos salieron este sábado a las calles de Caracas para participar en la denominada “Ruta Nocturna por la Paz”, para honrar los pasos del doctor José Gregorio Hernández, en la víspera de su próxima canonización, a verificarse este 19 de octubre.

El recorrido dio comienzo a las 18:00 hora local (22:00 GMT) y tuvo su punto de partida en la iglesia Divina Pastora, a fin de rememorar los pasos que el próximo santo José Gregorio Hernández (1864-1919) solía dar a diario.

La feligresía acompañó la procesión con velas de color azul y blancas.

La ruta incluyó, entre otros, varios puntos emblemáticos en la vida del llamado “doctor de los pobres”: Iglesia Divina Pastora, Casa Museo José Gregorio Hernández; Hospital Vargas, lugar donde ejerció su profesión; Siervas del Santísimo, Casa Madre de la orden de la futura Santa Madre Carmen Rendiles y la Iglesia de La Candelaria, donde reposan sus restos.

De acuerdo con el párroco del templo de La Candelaria y vicepostulador de la causa, Gerardino Baracchini, esta actividad sirve como una preparación de la feligresía para la histórica ceremonia que convertirá a José Gregorio Hernández en el primer santo de Venezuela.

Durante el recorrido, dos automóviles transportaban, en forma respectiva, una escultura del médico y una pintura de la religiosa Carmen Rendiles, quien también será canonizada el próximo 19 de octubre.

Este sábado, el embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Franklin Zeltzer, sostuvo un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

El objetivo de la reunión fue afinar los detalles para los próximos eventos de canonización de dos figuras emblemáticas del país suramericano.

El diplomático y el cardenal Parolin abordaron la logística relativa a la elevación a los altares de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en la Ciudad del Vaticano.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur