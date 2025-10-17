Miles de Venezolanos asisten al Vaticano para honrar a sus primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Este domingo 19 de octubre, desde Venezuela y la Ciudad Santa, millones de peregrinos vivirán la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, evento que ha llenado de emoción y fe a todo el pueblo venezolano.

A pocas horas de la canonización de los primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, este domingo 19 de octubre, miles de connacionales han asistido a la Basílica de San Pedro para participar en la vigilia de este sábado y posteriormente para la ceremonia.

Desde la Ciudad del Vaticano, José Alejo Benítez, periodista de Globovisión, ha conversado con venezolanos que peregrinan desde diferentes estados del país y otras partes del mundo para agradecer a Dios por los dos nuevos santos y presenciar este momento histórico que llena de emoción y fe a todo el pueblo venezolano.

En uno de sus reportes, las Siervas de Jesús de Venezuela, congregación fundada por la Madre Carmen, una de las hermanas que compartió su vida con la próxima santa venezolana expresó que «es una felicidad inexplicable saber que nuestra fundadora será declarada Santa».

Además, la recordó como una «una mujer sencilla, humilde, llena de oración y amor. Cercana a todos, especialmente a sus religiosas«, quien cumplió su día a día la santidad pedida por Dios.

Asimismo, la Ciudad Santa se ha convertido en el epicentro de una devoción palpable, donde se ha reportado una afluencia de peregrinos sin precedentes de todas las edades y nacionalidades que han viajado para ser testigos de este momento espiritual trascendental.

Además, muchos de los asistentes vigilarán para asegurar lugares cercanos al altar este domingo.

Benítez también conversó con Andrés David Ascanio, director de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, quien manifestó que se sentían «sumamente contentos, honrados y con una gran responsabilidad de representar al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en este evento tan importante para nuestro país».

Por su parte, monseñor José Antonio Da Conceição, secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresó su felicidad con esta ceremonia. «Estamos aquí viviendo un anhelo de tantos años para los venezolanos. En primer lugar, la canonización de José Gregorio, la canonización de la Madre Carmen y claro, también hemos venido como peregrinos de la esperanza», dijo al reflexionar sobre el llamado a la santidad.

La canonización tendrá lugar este domingo 19 de octubre a las 10 a.m. hora Roma y 4 a.m. hora Caracas. En Venezuela, distintas ciudades y estados del país realizarán una vigilia desde la noche de este sábado para amanecer y ver en vivo, a través de pantallas instaladas en plazas, la transmisión de la ceremonia.

