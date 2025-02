Milei impulsa una criptomoneda que crece aceleradamente y luego colapsa

El presidente argentino, Javier Milei, está en el centro de un escándalo de fraude tras promover la criptomoneda $Libra, hasta hace unas horas desconocida, a través de una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La recomendación del mandatario generó una rápida subida en el precio del activo digital, seguida de un desplome abrupto que dejó cuantiosas pérdidas para los inversores. La oposición argentina acusa a Milei de participar en un esquema fraudulento, mientras que el gobierno ha intentado desvincularse de la situación.

El viernes por la noche, Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmaba: «¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $Libra». Como no podía ser de otra forma, estas palabras fueron tomadas por muchos seguidores y especuladores como una invitación a comprar la criptomoneda, lo que generó un alza explosiva en su valor.

En cuestión de minutos, $Libra pasó de valer fracciones de centavo a alcanzar los 4.97 dólares por unidad. Sin embargo, esta subida fue efímera. Pocas horas después, la criptomoneda sufrió una caída abrupta, desplomándose hasta los 0.19 dólares, dejando a muchos inversores con considerables pérdidas.

El presidente argentino, Javier Milei, está en el centro de un escándalo de fraude tras promover la criptomoneda $Libra, hasta hace unas horas desconocida, a través de una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La recomendación del mandatario generó una rápida subida en el precio del activo digital, seguida de un desplome abrupto que dejó cuantiosas pérdidas para los inversores. La oposición argentina acusa a Milei de participar en un esquema fraudulento, mientras que el gobierno ha intentado desvincularse de la situación.

El viernes por la noche, Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmaba: «¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $Libra». Como no podía ser de otra forma, estas palabras fueron tomadas por muchos seguidores y especuladores como una invitación a comprar la criptomoneda, lo que generó un alza explosiva en su valor.

En cuestión de minutos, $Libra pasó de valer fracciones de centavo a alcanzar los 4.97 dólares por unidad. Sin embargo, esta subida fue efímera. Pocas horas después, la criptomoneda sufrió una caída abrupta, desplomándose hasta los 0.19 dólares, dejando a muchos inversores con considerables pérdidas.

Entre el 70 y el 80% del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos antes de que Milei promocionara su compra. Lo normal es que los creadores de una criptomoneda amasen apenas entre el 10 y el 15%. Además, la moneda no era usada para transacciones ni contaba con actividad destacable real antes de ser el objeto de compras masivas.

Antes del anuncio de Milei, $LIBRA no estaba disponible en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Para adquirirla se debía usar directamente un enlace de compra en Solana, una plataforma de blockchain de acceso general que permite a cualquiera crear contratos inteligentes.

La respuesta del gobierno y la eliminación del mensaje

Lo simpatizantes de Milei no tardaron en especular que la cuenta del presidente había sido hackeada. Este no era el caso. Milei eliminó el mensaje de su cuenta y emitió una aclaración: «Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces lo he hecho, sobre iniciativas privadas que buscan aportar al desarrollo de nuestro país. No tengo ninguna relación con la empresa creadora de esta criptomoneda, ni he recibido beneficio alguno».

Desde la Casa Rosada intentaron desligar a Milei de la promoción de $Libra, argumentando que el mensaje presidencial no constituía una recomendación de inversión y que su intención era simplemente destacar iniciativas del sector privado. Sin embargo, la oposición sostiene que el hecho de que el presidente de la Nación mencione una criptomoneda en sus redes sociales implica un claro respaldo que pudo haber inducido a la inversión.

Rubén Conde con información de NAD