Miguel Pérez Pirela es designado por el presidente Nicolás Maduro como coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas

Este sábado 30 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la designación del filósofo venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela, como coordinador Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el mandatario nacional manifestó que luego de consultas internacionales correspondientes, encomendaron a Pérez Pirela la gran tarea de suceder a Sergio Arria Bohórquez, el anterior coordinador de dicho puesto, «en una etapa histórica que demanda renovados bríos y creatividad en la batalla de ideas, del pensamiento crítico y la conciencia mundial».

En ese sentido, Maduro aseguró que «los pueblos cuentan con intelectuales, artistas, pensadores y militantes de la cultura para derrotar al fascismo, neofascismo y otras expresiones similares de la ultraderecha arcaica, supremacista y lacaya. ¡Paz, soberanía e independencia!».

Cabe destacar que la Coordinación Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, fue fundada por Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2005, como plataforma para batallar con la cultura y las ideas contra el fascismo.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión