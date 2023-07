Miguel Moly asegura que no consintió publicar video que grabó en el Palacio de Justicia

El cantante venezolano Miguel Moly aseguró este martes que el vídeo que grabó, en el que se le ve junto a sus abogados frente al Palacio de Justicia, en Caracas, atendiendo una denuncia interpuesta por su exesposa por violencia física y psicológica, circuló en las redes sociales sin su consentimiento.

“Creo que debo una explicación y seré lo más honesto del mundo que yo pueda. Ese vídeo que grabé ayer frente al Palacio de Justicia, junto a mis abogados, es un vídeo que yo no autoricé que saliera a la luz pública, para nada”, expresó el merenguero en un video publicado en sus redes sociales.

Miguel Moly está enfrentando, desde hace un mes, una acusación en su contra, por parte de su exesposa Wendy Villalobos y, según explicó en el material audiovisual, ha querido documentar todo el proceso.

“Nosotros venimos grabando desde que comenzó este proceso hace un mes. Tenemos videos en la notaria, firmando el poder, haciendo las diligencias correspondientes. Me pareció de muy mal gusto que eso se haya filtrado, porque no es la idea llevar esto a un show mediático, uno tiene familia y eso hay que respetarlo”, agregó.

Según comentó el cantante, reclamó a sus abogados, por lo que presume se trató de un malentendido de parte de ellos.

“Yo les comenté que quería estar en el tribunal, dando la cara, pero no grabarlo y sacarlo a la luz pública, sin embargo, ya está hecho”, recalcó.

El video al que se refiere Miguel Moly es una grabación donde él mismo expone el caso frente a las cámaras y presenta a sus abogados.

“Hola soy Miguel Moly, me encuentro acá frente al Palacio de Justicia de Venezuela, estoy con mis abogados Wilfredo Astudillo y Deivid Jiménez, quienes son mis abogados defensores para una supuesta agresión psicológica y física que mi exesposa Wendy Villalobos interpuso en mi contra en el MP. Confío en la ley venezolana, confío en mí, jamás he tenido ese tipo de conducta ni con ella ni con nadie, confío que saldré airoso de esto, y aquí estoy dando la cara”, es lo que dice Moly en el vídeo que, según él, no debió aparecer en las redes sociales.

Con información de globovisión